Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, навстреу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Найдите скорости пешехода и велосипедиста, если из...

Алгебра

Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, навстреу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Найдите скорости пешехода и велосипедиста, если известно, что они встретились через 2,5 часа после своего выхода.

Автор: Гость