Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, навстреу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Найдите скорости пешехода и велосипедиста, если из...
Алгебра
Из двух пунктов, расстояние между которыми 40 км, навстреу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. Скорость велосипедиста в 4 раза больше скорости пешехода. Найдите скорости пешехода и велосипедиста, если известно, что они встретились через 2,5 часа после своего выхода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=40км Vвел.=4*x Vпеш.=x t=2,5часа 4*x*2,5+x*2,5=40 10*x+2,5x=40 x=40/(10+2,5) x=3,2 км/ч - скорость пешехода 4*x=4*3,2=12,8 км/ч - скорость велосипедиста.
Гость:
х км/ч скорость пешехода 4х км/ч скорость велосипедиста По условию известно, что расстояние между пунктами 40 км, и они встретились через 2,5 ч. Составим уравнение: 2,5х + 2,5*4х = 40 12,5х = 40 х = 3,2 3,2 км/ч скорость пешехода 4*3,2 = 12,8 км/ч скорость велосипедиста
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