для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд понадабилось 16 кнопок для всех картинок поровну.Сколько кнопок нужно для одной картины
Математика
для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд понадабилось 16 кнопок для всех картинок поровну.Сколько кнопок нужно для одной картины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 8 картинок -16 кн. на 1 картинку - ? 16:8=2 Ответ:2
Гость:
16:8=2кнопки на каждую картину
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