для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд понадабилось 16 кнопок для всех картинок поровну.Сколько кнопок нужно для одной картины

Математика

для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд понадабилось 16 кнопок для всех картинок поровну.Сколько кнопок нужно для одной картины

Автор: Гость