для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд понадабилось 16 кнопок для всех картинок поровну.Сколько кнопок нужно для одной картины

Математика
для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд понадабилось 16 кнопок для всех картинок поровну.Сколько кнопок нужно для одной картины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на    8   картинок  -16 кн.     на  1  картинку   -  ?   16:8=2   Ответ:2 
Гость:
16:8=2кнопки на каждую картину
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