1) через сколько секунд после отхода от станции скорость поезда метрополитена 72 км/ч если ускорение при разгоне равно 1(метр на секунду в квадрате)?
Физика
1) через сколько секунд после отхода от станции скорость поезда метрополитена 72 км/ч если ускорение при разгоне равно 1(метр на секунду в квадрате)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорость поезда в метры в секунду 72 : 3.6 = 20 м/с. Такой скорости поезд достигнет через 20 : 1 = 20 с.
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