1) через сколько секунд после отхода от станции скорость поезда метрополитена 72 км/ч если ускорение при разгоне равно 1(метр на секунду в квадрате)?

Физика

1) через сколько секунд после отхода от станции скорость поезда метрополитена 72 км/ч если ускорение при разгоне равно 1(метр на секунду в квадрате)?

Автор: Гость