Брюки дороже на 20%,а бриджы дороже рубашки на 44%.На сколько процентов пиждак дороже брюк? 

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Примем стоимость брюк за 100%, тогда определяем стоимость пиджака по правилу пропорции 1,2*стоимость рубашки составляет 100%, 1,44* стоимость рубашки составляет х%. х=1,44*100/1,2=120%. То есть пиджак дороже брюк на 20%.