Докажите,что медианы,проведённые к боковым сторонам равнобедренного треугольника равны.
Алгебра
Докажите,что медианы,проведённые к боковым сторонам равнобедренного треугольника равны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АВС - равнобедренный треугольник АВ=ВС Пусть AK, CL - медианы проведенные соотвественно к боковым сторонам ВС и АВ. Треугольники AKC CLA равны за двумя сторонами и углом между ними CK=AL, так как СК=BK=1\2BC=1\2AB=AL=BL(из определения медианы и равенства боковых сторон) угол А=угол С - как углы при основании равнобедренного треугольника АС=СА - очевидно. Из равенства треугольников следует равенство медиан, проведенных к боковым сторонам AK=CL/ Доказано
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1) через сколько секунд после отхода от станции скорость поезда метрополитена 72 км/ч если ускорение при разгоне равно 1(метр на секунду в квадрате)?
Алгебра
Математика
для того чтобы прикрепить 8 картинок на стенд понадабилось 16 кнопок для всех картинок поровну.Сколько кнопок нужно для одной картины