Площадь круга равна 49П квадратных см. Найдите длину окружности,  ограничавающей данный круг 

Математика
Площадь круга равна 49П квадратных см. Найдите длину окружности,  ограничавающей данный круг 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь круга вычисляется по формуле  S = π * R². В данном случае  π * R² = 49 * π , откуда  R = 7 см., а длина окружности L = 2 * π * R = 2 * π * 7 = 14 * π ≈ 44 см.
Гость:
Площадь круга - S = π * R² π * R² = 49 * π  R² = 49 R = 7 см Длина окружности - L = 2 * π * R = 2 * π * 7 = 14 * π ≈ 44 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
дана sin альфа +cos альфа = 5
Ответить
Геометрия
один из углов прямоугольного трапеции равен 130 градусов Найти остальные углы
Ответить
Алгебра
Брюки дороже на 20%,а бриджы дороже рубашки на 44%.На сколько процентов пиждак дороже брюк?  
Ответить
Алгебра
Докажите,что медианы,проведённые к боковым сторонам равнобедренного треугольника равны.  
Ответить
Физика
1) через сколько секунд после отхода от станции скорость поезда метрополитена 72 км/ч если ускорение при разгоне равно 1(метр на секунду в квадрате)?
Ответить