Площадь круга равна 49П квадратных см. Найдите длину окружности, ограничавающей данный круг
Математика
Площадь круга равна 49П квадратных см. Найдите длину окружности, ограничавающей данный круг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь круга вычисляется по формуле S = π * R². В данном случае π * R² = 49 * π , откуда R = 7 см., а длина окружности L = 2 * π * R = 2 * π * 7 = 14 * π ≈ 44 см.
Гость:
Площадь круга - S = π * R² π * R² = 49 * π R² = 49 R = 7 см Длина окружности - L = 2 * π * R = 2 * π * 7 = 14 * π ≈ 44 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра