Почему в термометрах для определения температуры не используют воду?
История
Почему в термометрах для определения температуры не используют воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что вода при замерзании может разорвать стекло термомерта.
Гость:
При низких температурах вода замерзнет, а ртуть - нет
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