надо решить уравнение 12/х=7-х

Математика
надо решить уравнение 12/х=7-х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте Ольга, странно я нажал 10-11 класс а высветилась ваша задачка для 4ого класса, ну да Бог с ней приступим к решению=). 1действие домножим обе части уравнения на Х 2 перенесем все в левую часть уравнения получится: Х^2 -7Х+12=0 3 найдем корни по Т. Виета, ну или через дискреминант 4 очевидно корни: 3, 4
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