Почему новгородцев называют пионерами Европейского Севера?
Українська література
Почему новгородцев называют пионерами Европейского Севера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что они ближе к северу
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