от ленты длиной 20м отрезали 3куска по 6дм, какая длина ленты осталась,
Математика
от ленты длиной 20м отрезали 3куска по 6дм, какая длина ленты осталась,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 м=200 дм 1) 6*3=18 (дм) - отрезали всего 2) 200-18=182 (дм) 182 дм=18 м 2 дм Ответ: осталась лента длиной 18 метров 2 дециметра.
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