за ночь поверхность воды в озере покрылась льдом. Выберите правильное утверждение. А) При змерзании вода получала некоторое кол-во теплоты от окружающего воздуха. Б) При змерзании вода отдавала некоторое кол-во теплоты окружающ...

Физика
за ночь поверхность воды в озере покрылась льдом. Выберите правильное утверждение. А) При змерзании вода получала некоторое кол-во теплоты от окружающего воздуха. Б) При змерзании вода отдавала некоторое кол-во теплоты окружающему воздуху. В) При отвердевании температура воды уменьшилась.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при  отвердевании  температура  воды  уменьшилась.  
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