найти три последовательных натуральных числа , если их сумма равна 450
Математика
найти три последовательных натуральных числа , если их сумма равна 450
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число х-1, тогда следующие два последовательных числа х и х+1. По условию задачи х-1+х+х+1=450 3х=450 х=450:3 х=150 х-1=149 х+1=151 ответ: 149, 150, 151
Гость:
х - первое число х+1 - второе число х+2 - третье число х + х+1 + х+2 = 450 3х = 447 х = 149 149 - первое число 149+1=150 - второе число 149+2=151 - третье число
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