найти три последовательных натуральных числа , если их сумма равна 450

Математика
найти три последовательных натуральных числа , если их сумма равна 450
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число х-1, тогда следующие два последовательных числа х и х+1. По условию задачи х-1+х+х+1=450 3х=450 х=450:3 х=150 х-1=149 х+1=151 ответ: 149, 150, 151
Гость:
х - первое число х+1 - второе число х+2 - третье число х + х+1 + х+2 = 450 3х = 447 х = 149 149 - первое число 149+1=150 - второе число 149+2=151 - третье число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
от ленты длиной 20м отрезали 3куска по 6дм, какая длина ленты осталась,
Ответить
Физика
за ночь поверхность воды в озере покрылась льдом. Выберите правильное утверждение. А) При змерзании вода получала некоторое кол-во теплоты от окруж...
Ответить
Математика
Мясо при варке теряет 40% своей массы. а) Сколько вареного мяса получится из 6 кг свежего мяса? б) Сколько свежего мяса нужно взять, чтобы получить...
Ответить
Українська література
Почему новгородцев называют пионерами Европейского Севера?
Ответить
Математика
какую часть составляют 29 квадратным метра от гектара; 217с от часа; 9кг от 7ц
Ответить