Дежурные приготовили всю пойманную рыбу за 4 дня. В первый день рыб запекли в три раза больше, чем в каждый из остальных. Сколько рыб запекли дежурные в первый день?

Гость: Гость:

Мне кажется это не все условие задачи а условие должно выглядить ТАК: За два дня поймали 12 окуней. в первый день рыболовы принесли на 4 рыбы больше,чем во второй.сколько окуней поймали в каждый их дней? дежурные приготовили сю пойманную рыбу за 4 дня.в первый день рыб запекли в три раза больше ,чем в каждый из остальных.сколько рыб запекли дежурные в первый день? Решение: х рыб- в 1день (х+4) рыб- во 2 день х+(х+4)=12 х=4 рыбы- в 1день, х+4=4+4=8 рыб - в 2день 3х рыб- запекли в 1день х рыб-во 2 день, в 3-й и в 4-й дни 3х+х+х+х=12 х=2 рыбы запекли во 2 день, в 3-й и в 4-й дни 3х=3*2=6рыб -запекли в 1день