По дороге на встречу друг другу движутся пешеход и велосипедист. Сейчас расстояние между ними 52 км. Скорость пешехода 4 км/ч, велосипедиста 9 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1 час, 2 часа,4 часа? Через сколько он...

Математика

По дороге на встречу друг другу движутся пешеход и велосипедист. Сейчас расстояние между ними 52 км. Скорость пешехода 4 км/ч, велосипедиста 9 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1 час, 2 часа,4 часа? Через сколько они встретятся?

Автор: Гость