По дороге на встречу друг другу движутся пешеход и велосипедист. Сейчас расстояние между ними 52 км. Скорость пешехода 4 км/ч, велосипедиста 9 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1 час, 2 часа,4 часа? Через сколько он...
Математика
По дороге на встречу друг другу движутся пешеход и велосипедист. Сейчас расстояние между ними 52 км. Скорость пешехода 4 км/ч, велосипедиста 9 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 1 час, 2 часа,4 часа? Через сколько они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+9= 13 км/ч скорость сближения 2) 52-13= 39 км расстояние между ними черех 1 час 3) 52-(13*2) = 26 км расстояние между ними черех 2 часа 4) 52-(13*4) = 0 км пешеход и велосипедист встретятся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За два дня поймали 12 окуней. В первый день рыболовы принесли на 4 рыбы больше, чем во второй. Сколько окуней поймали в каждый из дней?
Математика
Дежурные приготовили всю пойманную рыбу за 4 дня. В первый день рыб запекли в три раза больше, чем в каждый из остальных. Сколько рыб запекли дежур...
Физика
поезд длмнной 250 м , двигаясь равномерно ,прошел мост на 1 мин. Какова скорость поезда, если длина моста 350 м.
Математика
автобус выехал в 8 часов утра и ехал три часа со скоростью 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо...