какими значками египтяне изображали слова солнце,идти,хлеб,рот

Экономика
какими значками египтяне изображали слова солнце,идти,хлеб,рот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"солнце" - круг с точкой в центре "идти" - две ноги "хлеб" - полукруг "рот" - сильно вытянутый  полуовал
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