Дано:четырехугольник АВСД А(1;1) В(2;3)С(0;4) D(-1;2) Доказать что АВСD прямоугольник?
Геометрия
Дано:четырехугольник АВСД А(1;1) В(2;3)С(0;4) D(-1;2) Доказать что АВСD прямоугольник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Середина стороны АС ((1 + 0)/2 ; (1 + 4)/2) = (0,5 ; 2,5) Середина стороны BD ((2 + (-1))/2; (3 + 2)/2) = (0,5 ; 2,5) Диагонали четырехугольника точкой пересечения делятся пополам, поэтому это параллелограмм. I АС I = √ ((1 - 0)² + (1 - 4)²) = √ 10 I BD I = √ ((2 - (-1))² + (3 - 2)²) = √ 10 диагонали параллелограмма равны, поэтому это прямоугольник
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