как сделать звуко-буквенный разбор слова вокруг
Русский язык
как сделать звуко-буквенный разбор слова вокруг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фонетический разбор. Во-крУг в-[в]-согл,тверд,звонкий,парный о-[а]-гласн,безударный к-[к]-согл,тверд,глух,парный р-[р]-согл,тверд,звонкий,непарный у-[у]-гласн,ударный г-[к]-согл,тверд,глух,парный 6 букв, 6 звуков.
Гость:
во-круг в-[в]-согл.,тв.,зв.,пар. о-[а]-гл.,безуд. к-[к]-согл.,тв.,глух.,парн. р-[р]-согл.,тв.,зв.,непарн. у-[у]-гл.,непарн. г-[к]-согл.,тв.,глух.,парн. 6 б. 6 зв.
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