даны векторы "а" вектор (-1;4)и "в" вектор (-2;5) найти "а" вектор минус "в" вектор в модуле и найти "3а" вектор в модуле
Геометрия
даны векторы "а" вектор (-1;4)и "в" вектор (-2;5) найти "а" вектор минус "в" вектор в модуле и найти "3а" вектор в модуле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a - b = ((-2) - (-1); 5 - 4) = (-1; 1) I a - b I = √ ((-1)² + 1²) = √ 2 I 3 * a I = 3 * I a I = 3 * √ ((-1)² + 4²) = 3 * √ 17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Геометрия
Математика
По дороге на встречу друг другу движутся пешеход и велосипедист. Сейчас расстояние между ними 52 км. Скорость пешехода 4 км/ч, велосипедиста 9 км/ч...