даны векторы "а" вектор (-1;4)и "в" вектор (-2;5) найти "а" вектор минус "в" вектор в модуле и найти "3а" вектор в модуле

Геометрия
даны векторы "а" вектор (-1;4)и "в" вектор (-2;5) найти "а" вектор минус "в" вектор в модуле и найти "3а" вектор в модуле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a - b = ((-2) - (-1); 5 - 4) = (-1; 1) I a - b I = √ ((-1)² + 1²) = √ 2 I 3 * a I = 3 * I a I = 3 * √ ((-1)² + 4²) = 3 * √ 17
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