даны векторы "а" вектор (-1;4)и "в" вектор (-2;5) найти "а" вектор минус "в" вектор в модуле и найти "3а" вектор в модуле

Геометрия

даны векторы "а" вектор (-1;4)и "в" вектор (-2;5) найти "а" вектор минус "в" вектор в модуле и найти "3а" вектор в модуле

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