Периметр треугольника 28 см,периметр прямоугольника в 4 раза больше. На сколько см периметр треугольника меньше периметра прямоугольника?

Математика

Периметр треугольника 28 см,периметр прямоугольника в 4 раза больше. На сколько см периметр треугольника меньше периметра прямоугольника?

Автор: Гость