Периметр треугольника 28 см,периметр прямоугольника в 4 раза больше. На сколько см периметр треугольника меньше периметра прямоугольника?
Математика
Периметр треугольника 28 см,периметр прямоугольника в 4 раза больше. На сколько см периметр треугольника меньше периметра прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28*4=112(см)периметр прямоуольника. 2)112-28=84(см)меньше. Ответ:На84 см периметр треугольника меньше периметра прямоугольника. Отметь лучшее решение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
даны векторы "а" вектор (-1;4)и "в" вектор (-2;5) найти "а" вектор минус "в" вектор в модуле и найти "3а" вектор в модуле
Геометрия
Геометрия