Периметр треугольника 28 см,периметр прямоугольника в 4 раза больше. На сколько см периметр треугольника меньше периметра прямоугольника?

Математика
Периметр треугольника 28 см,периметр прямоугольника в 4 раза больше. На сколько см периметр треугольника меньше периметра прямоугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28*4=112(см)периметр прямоуольника. 2)112-28=84(см)меньше. Ответ:На84 см периметр треугольника меньше периметра прямоугольника. Отметь лучшее решение 
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