запишите выражением. ширина прямоугольного участка земли 47м а его длина х м.(метров).чему равен периметр этого участка. 2.длина прямоугольного участка земли 85 метров а его ширина у (метров).чему равен периметр участка. 3.дл...

Математика

запишите выражением. ширина прямоугольного участка земли 47м а его длина х м.(метров).чему равен периметр этого участка. 2.длина прямоугольного участка земли 85 метров а его ширина у (метров).чему равен периметр участка. 3.длина прямоугольно участка земли у м.(метров) а его ширина х м.(метров).чему равен периметр этого участка.

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