запишите выражением. ширина прямоугольного участка земли 47м а его длина х м.(метров).чему равен периметр этого участка. 2.длина прямоугольного участка земли 85 метров а его ширина у (метров).чему равен периметр участка. 3.дл...
Математика
запишите выражением. ширина прямоугольного участка земли 47м а его длина х м.(метров).чему равен периметр этого участка. 2.длина прямоугольного участка земли 85 метров а его ширина у (метров).чему равен периметр участка. 3.длина прямоугольно участка земли у м.(метров) а его ширина х м.(метров).чему равен периметр этого участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (x+47)·2 2) (85+y)·2 3) (y+x)·2
Гость:
Периметр прямоугольника: P = 2*(Х + у), где х, у - длина и ширина прямоугольника. 1. Р = 2*(47 + х) 2. Р = 2*(85+у) 3. Р = 2*(х + у)
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