Среди первых пяти натуральных чисел имеются два неравных числа m и n такие,что n в степени m равно m в степени n.Найдите эти числа.

Математика

Среди первых пяти натуральных чисел имеются два неравных числа m и n такие,что n в степени m равно m в степени n.Найдите эти числа.

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