подобрать подходящие по смыслу слова название(собаки,города,ребенка)
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подобрать подходящие по смыслу слова название(собаки,города,ребенка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
собака-животное из семейства псовых; город-большой населенный пункт; ребенок-продолжатель человеческого рода.
Гость:
собака-животное; город-населённый пункт; ребёнок-продолжитель человека
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