твір опис осіній дощ  

Қазақ тiлi
твір опис осіній дощ  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
       Був гарний,осінній день.Я дивився у вікно і спостерігав як як відлітають пташки,як падає жовте листя з дерев.         Та раптом,таке чисте небо, затянули сірі-сірі хмари.Почав капати дощ. Через кілька хвилин дощ посилився. Ударив грім... Усі пташки злетіли у небо.          Минуло дві години... Дощ почав стихати. Краплі перестали бити по підвіконню. Дощ закінчився. Сірі хмари розсунулись.  І ЗНОВУ ЗАСВІТИЛО ЯСКРАВЕ СОНЕЧКО! 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Увеличте увеличте число 60 на 10%
Ответить
Физика
С аэростата, движущегося вертикально вверх со скоростью 2 м/с и находящегося на высоте 100 м, упало тело. Через какое время тело упадёт на землю?
Ответить
Геометрия
В треугольнике АВС угол С=90 градусов,ВС=8 Sin A=0,8.Найдите АВ
Ответить
Русский язык
Измените существительные Красивый колибри и Говрорящий какаду
Ответить
Физика
C аэростата, движущегося вертикально вверх со скоростью 2м/с и находящегося на высоте 100м упало тело. Через какое время тело упадёт на землю?
Ответить