твір опис осіній дощ  

Гость: Гость:

Був гарний,осінній день.Я дивився у вікно і спостерігав як як відлітають пташки,як падає жовте листя з дерев. Та раптом,таке чисте небо, затянули сірі-сірі хмари.Почав капати дощ. Через кілька хвилин дощ посилився. Ударив грім... Усі пташки злетіли у небо. Минуло дві години... Дощ почав стихати. Краплі перестали бити по підвіконню. Дощ закінчився. Сірі хмари розсунулись. І ЗНОВУ ЗАСВІТИЛО ЯСКРАВЕ СОНЕЧКО!