С аэростата, движущегося вертикально вверх со скоростью 2 м/с и находящегося на высоте 100 м, упало тело. Через какое время тело упадёт на землю?

Физика
С аэростата, движущегося вертикально вверх со скоростью 2 м/с и находящегося на высоте 100 м, упало тело. Через какое время тело упадёт на землю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело будет подниматься вверх  t = 2 / g = 0,204 c. и поднимется вверх еще на g * t² / 2 = 9,8 * 0,204² / 2 = 0,204 м. После этого оно будет падать вниз с высоты 100,204 м   t1 = √ (2 * 100,204 / g) = √ 20,45 = 4,522 c, то тело упадет на землю через  0,204 + 4,522 = 4,726 с.
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