с яблони упало 9 яблок.Сколько яблок осталось на яблоне,если на ней было 16 яблок? Сколько теперь яблок под яблоней,если их было 8?

Математика
с яблони упало 9 яблок.Сколько яблок осталось на яблоне,если на ней было 16 яблок? Сколько теперь яблок под яблоней,если их было 8?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16-9=7(яблок) осталось. 2)8+7=15(яблок)под яблоней. Ответ:7 яблок осталось на яблоне,15 яблок.  
Гость:
16-9=7   8+9=17
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