с яблони упало 9 яблок.Сколько яблок осталось на яблоне,если на ней было 16 яблок? Сколько теперь яблок под яблоней,если их было 8?

Математика

с яблони упало 9 яблок.Сколько яблок осталось на яблоне,если на ней было 16 яблок? Сколько теперь яблок под яблоней,если их было 8?

Автор: Гость