с яблони упало 9 яблок.Сколько яблок осталось на яблоне,если на ней было 16 яблок? Сколько теперь яблок под яблоней,если их было 8?
Математика
с яблони упало 9 яблок.Сколько яблок осталось на яблоне,если на ней было 16 яблок? Сколько теперь яблок под яблоней,если их было 8?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16-9=7(яблок) осталось. 2)8+7=15(яблок)под яблоней. Ответ:7 яблок осталось на яблоне,15 яблок.
Гость:
16-9=7 8+9=17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите градусную меру двух углов, образованных при пересечении двух прямых, если: 1) сумма углов равна 70 градусам 2) один угол больше другого в ...
Қазақ тiлi
Математика