папе сейчас вдвое больше лет, чем было маме тогда, когда папе было столько лет, сколько маме сейчас. Сколько же сейчас лет маме и сколько лет папе, если вместе им сейчас 77 лет

Математика

папе сейчас вдвое больше лет, чем было маме тогда, когда папе было столько лет, сколько маме сейчас. Сколько же сейчас лет маме и сколько лет папе, если вместе им сейчас 77 лет

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