папе сейчас вдвое больше лет, чем было маме тогда, когда папе было столько лет, сколько маме сейчас. Сколько же сейчас лет маме и сколько лет папе, если вместе им сейчас 77 лет
Математика
папе сейчас вдвое больше лет, чем было маме тогда, когда папе было столько лет, сколько маме сейчас. Сколько же сейчас лет маме и сколько лет папе, если вместе им сейчас 77 лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть папе сейчас Х лет. Тогда маме 77 - Х лет. Папа старше мамы на Х - (77 - Х) = 2 * Х - 77. Папе было 77 - Х лет Х - (77 - Х) = 2 * Х - 77 лет назад. Тогда маме было (77 - Х) - (2 * Х - 77) = 154 - 3 * Х лет Получаем уравнение Х = 2 * (154 - 3 * Х) = 308 - 6 * Х 7 * Х = 308 X = 308 / 7 = 44. Итак, папе сейчас 44 года, а маме 77 - 44 = 33.
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