Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. Какова пло-щадь каждого поля.

Математика

Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. Какова пло-щадь каждого поля.

Автор: Гость