Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. Какова пло-щадь каждого поля.
Математика
Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. Какова пло-щадь каждого поля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть площадь второго поля Х га. Тогда площадь первого поля 2,4 * Х га. Получаем уравнение 2,4 * Х + Х = 3,4 * Х = 79,9 , откуда X = 79,9 / 3,4 = 23,5 . Итак, площадь второго поля 23,5 га, а площадь первого поля 23,5 * 2,4 = 56,4 га.
Гость:
х площадь второго поля 2,4х площадь первого поля х + 2,4х = 79,9 3,4х = 79,9 х = 23,5 23,5 га площадь второго поля 2,4 * 23,5 = 56,4 га площадь первого поля
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