З якою горизонтальною швидкістю повинна летіти куля масою 1 кг, щоб після її непружного удару об візок з піском, який стоїть на рейках, візок дістав швидкість 2м/с. Маса візка 30кг.
Физика
З якою горизонтальною швидкістю повинна летіти куля масою 1 кг, щоб після її непружного удару об візок з піском, який стоїть на рейках, візок дістав швидкість 2м/с. Маса візка 30кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Згідно із законом збереження імпульса M1 * V1 = M2 * V2 1 * V = 31 * 2 , звідки V = 62 м/с.
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