З якою горизонтальною швидкістю повинна летіти куля масою 1 кг, щоб після її непружного удару об візок з піском, який стоїть на рейках, візок дістав швидкість 2м/с. Маса візка 30кг.

Физика

З якою горизонтальною швидкістю повинна летіти куля масою 1 кг, щоб після її непружного удару об візок з піском, який стоїть на рейках, візок дістав швидкість 2м/с. Маса візка 30кг.

Автор: Гость