в четырёх больших и трёх маленьких коробках с цветными корондашами всего 132 карандаша.В двух больших и трёх маленьких таких же коробках всего 84 карандоша.Сколько карандашей в одной маленькой коробке?
Математика
в четырёх больших и трёх маленьких коробках с цветными корондашами всего 132 карандаша.В двух больших и трёх маленьких таких же коробках всего 84 карандоша.Сколько карандашей в одной маленькой коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х карандашей в маленькой коробке у карандашей в большой коробке Составим систему уравнений: 3х + 4у = 132 3х = 132 - 4у 3х + 2у = 84 132 - 4у + 2у = 84 2у = 132 - 84 2у = 48 у = 24 3х = 132 - 4*24 3х = 132 - 96 3х = 36 х = 12 Ответ. 12 карандашей в маленькой коробке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите сумму всех трёхзначных натуральных чисел, кратных 5 и которые при делении на 4 дают в остатке 1
Математика
папе сейчас вдвое больше лет, чем было маме тогда, когда папе было столько лет, сколько маме сейчас. Сколько же сейчас лет маме и сколько лет папе,...
Физика
З якою горизонтальною швидкістю повинна летіти куля масою 1 кг, щоб після її непружного удару об візок з піском, який стоїть на рейках, візок діста...
Математика
Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. Какова пло-щадь каждого поля.