в четырёх больших и трёх маленьких коробках с цветными корондашами всего 132 карандаша.В двух больших и трёх маленьких таких же коробках всего 84 карандоша.Сколько карандашей в одной маленькой коробке?

Математика

в четырёх больших и трёх маленьких коробках с цветными корондашами всего 132 карандаша.В двух больших и трёх маленьких таких же коробках всего 84 карандоша.Сколько карандашей в одной маленькой коробке?

Автор: Гость