сколько грибов положили в котел два кашевара,если каждый положил по 4 боровика и 3 подберезовика!Найди решение двумя способами.Запиши выражение.Сделай к задаче схематический рисунок.
Математика
сколько грибов положили в котел два кашевара,если каждый положил по 4 боровика и 3 подберезовика!Найди решение двумя способами.Запиши выражение.Сделай к задаче схематический рисунок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - способ 1) (4+3)*2=14 2 - способ 1) 4*2+3*2= 14
Гость:
1 решение 1)4+3=7 2) 7+7=14 2 решение 1)4+3=7 2) 7*2=14 чертите отрезок 14 см снизу делите на 2 отрезка по 7 см сверху на 3 отрезка 4.3 и7
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