сколько грибов положили в котел два кашевара,если каждый положил по 4 боровика и 3 подберезовика!Найди решение двумя способами.Запиши выражение.Сделай к задаче схематический рисунок.

Математика

сколько грибов положили в котел два кашевара,если каждый положил по 4 боровика и 3 подберезовика!Найди решение двумя способами.Запиши выражение.Сделай к задаче схематический рисунок.

Автор: Гость