Муравейник, муравья, муравьиный. Разобрать по составу.
Русский язык
Муравейник, муравья, муравьиный. Разобрать по составу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
муравейник: корень (обозначить значком "дуга сверху") - муравей, суффикс (∧) - ник, нулевое окончание ( ☐ ). муравья: корень - муравь, окончание - я. муравьиный: корень - муравь, суффикс - ин, окончание - ый.
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