концы отрезка отстоят от прямой на расстоянии 18 дм. и 8 дм.На каком расстоянии находится середина отрезка от прямой?

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Если из концов отрезка провести перпендикуляры к прямой, то образуется прямоугольная трапеция. Перпендикуляр, опущенный из середины отрезка на прямую, будет средней линией этой трапеции, поэтому его длина будет равна полусумме расстояний от концов отрезка до прямой, то есть (18 + 8) / 2 = 13 дм.