Партию арбузов магазин продал за 3 дня. В 1день на 20%меньше,чем во 2день,а в 3 день на 2центнера меньше,чем в первый день. Сколько арбузов продано за каждый из 3 дней,если всего продано 18 тонн арбузов?

I - 0,8х (т) II - х (т) III - 0,8х-0,2 (т) 0,8х+х+0,8х-0,2=18 2,6х=18,2 х=7 (т) - продано во второй день 7*0,8=5,6 (т) - продано в первый день 5,6-0,2=5,4 (т) - продано в третий день

Гость: Гость:

пусть за второй день магазин продал Х ц арбузов. Тогда за первый день он продал 0,8 * Х ц, а за третий - 0,8 * Х - 2 ц. Получаем уравнение Х + 0,8 * Х + 0,8 * Х - 2 = 180 2,6 * Х = 182 Х = 70 Итак, магазин за первый день продал 70 ц арбузов, за второй - 70 * 0,8 = 56 ц, а за третий - 56 - 2 = 54 ц.