подберите антонимы к прилагательным, учитывая их лексическое значение.   горячий* (кофе ,человек).Магкий* (грунт , климат , матрац).Лёгкий* (камень, урок, мороз,). Свежий* (хлеб,журнал,воротничок).

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подберите антонимы к прилагательным, учитывая их лексическое значение.   горячий* (кофе ,человек).Магкий* (грунт , климат , матрац).Лёгкий* (камень, урок, мороз,). Свежий* (хлеб,журнал,воротничок).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
холодный кофе хладнокровный человек.   твердый грунт суровый климат жесткий матрац   тяжелый камень тяжелый, сложный урок сильный мороз   черствый хлеб старый журнал грязный ношеный воротничок 
Гость:
оставший кофе, спокойный человек твердый грунт, суровый климат, жеесткий матрац тяжелый камень, сложный урок, сильный мороз старый/испортившийся хлеб, старый/устаревший журнал, засаленный/грязный воротничок
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