В первом и во втором альбоме 92 марке, а во втором и третьем 80 марок. На сколько больше марок в первом альбоме чем в третьем, если в трех альбомах 100марок.

Математика

В первом и во втором альбоме 92 марке, а во втором и третьем 80 марок. На сколько больше марок в первом альбоме чем в третьем, если в трех альбомах 100марок.

Автор: Гость