В первом и во втором альбоме 92 марке, а во втором и третьем 80 марок. На сколько больше марок в первом альбоме чем в третьем, если в трех альбомах 100марок.
Математика
В первом и во втором альбоме 92 марке, а во втором и третьем 80 марок. На сколько больше марок в первом альбоме чем в третьем, если в трех альбомах 100марок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этой задаче есть лишние данные. Достаточно 92-80=12 (м.) Ответ. на 12 марок.
Гость:
100 - 80 = 20 марок в первом альбоме 100 - 92 = 8 марок в третьем альбоме 20 - 8 = 12 марок Ответ. На 12 марок больше в пером альбоме, чем в третьем.
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