древние германцы и римская империя

Гость: Гость:

Ну а что именно ты хочеш знать по етой теме....могу сказать что были Алеманны,Бугрунды,Ломбарды и множыство других племен...а римская империя была сильной и правило ей очень много император....а если смотреть по поводу еуономеки ...то ето было ...не совсем ужасно ....а германцы всегда были варварами и етим все сказано....ты вылажывай более подробную информацыю