древние германцы и римская империя
Обществознание
древние германцы и римская империя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну а что именно ты хочеш знать по етой теме....могу сказать что были Алеманны,Бугрунды,Ломбарды и множыство других племен...а римская империя была сильной и правило ей очень много император....а если смотреть по поводу еуономеки ...то ето было ...не совсем ужасно ....а германцы всегда были варварами и етим все сказано....ты вылажывай более подробную информацыю
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