Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3 кг при остывании до 50 °С?
Физика
Какое количество теплоты отдал окружающей среде кипяток массой 3 кг при остывании до 50 °С?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c*m*(t2 - t1) c-удельная теплоемкость воды=4 200 Дж/(кг·К), t1-начальная температура 100 град, t2- конечная температура=50град Q=4 200*3*(50 -100) = -630000= -630кДж знак минус означает, что тепло выделяется
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