На сколько градусов нагреется 4 кг воды при сжигании 30 г каменного угля, если считать, что вся энергия, выделенная при сгорании угля, пойдет на нагревание воды?
Физика
На сколько градусов нагреется 4 кг воды при сжигании 30 г каменного угля, если считать, что вся энергия, выделенная при сгорании угля, пойдет на нагревание воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1 = m * q Q1 = 0,03 кг *29 МДж/кг = 0, 87 МДж Q1=Q2 изменение температуры - дельта Т дельта Т = Q/сm дельта Т= (0.87 *10^6)/4200*4 = 0.0051 *10^4 = 51 град
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