оксид металла содержит 28,57% кислорода,а галогенид этого металла 48,72% галогена!найти эквивалент галогена

Гость: Гость:

М(оксида) = 1600/28.57=56 г/моль М(кислорода в оксиде) =56*0,2857=15.9992 М(Э) = 56-16=40 г/моль Элемент - Са w(Са) = 100-48,72=51.28% M(галогенид) = 4000/51.28=78 г/моль M(галогена в галогениде )=78-40=38 г моль в галогениде Са умеет заряд +2, значит в молекуле галогенида будет два атома галогена M(галогена) =38/2=19 г/моль эквивалент галогена - Фтор Ответ F