Мастер и его ученик получили заказ на изготовление 140 деталей. Мастер делает за 1 мин 3 детали, а ученик 2 детали. К выполнению заказа приступает сначала ученик, а затем его сменяет мастер. Сколько деталей может изготовить уче...
Алгебра
Мастер и его ученик получили заказ на изготовление 140 деталей. Мастер делает за 1 мин 3 детали, а ученик 2 детали. К выполнению заказа приступает сначала ученик, а затем его сменяет мастер. Сколько деталей может изготовить ученик, чтобы на выполнение заказа было затрачено не более 1 часа?(можно нер-вом пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х мин - время, затраченное учеником у мин - время, затраченное мастером 2х+3у=140 3у=140-2х у=(140-2х)/3 х+у<60 х + (140-2х)/3 < 60 3х + 140 - 2х < 180 х < 40 (мин) - может работать ученик х*2 < 80 (деталей)
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