5 предложений на тему цепная и параллельная связь помаге плз

Гость: Гость:

Через минуту наша бричка тоже тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше, мы видели то же самое, что и до полудня. Холмы так же тонули в лиловой дали, и не было видно их конца. И все то же небо и грачи, уставшие от зноя. Воздух тоже изнывал от жары и тишины, отчего покорная природа цепенела в молчании (А. Чехов). В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера - это лучшее время суток. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись госами в коряги, рыбы, спят птицы - все спят, и только совы летают около костра, медленно и бесшумно, как комья белого пуха (К. Паустовский).