Склади самостійно два речення з однорідними членами, що мають залежні слова. Запиши.
Қазақ тiлi
Склади самостійно два речення з однорідними членами, що мають залежні слова. Запиши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дивився на житнє та пшеничне поля, на пахучі квіткові лани, на фруктові сади мого села ( або батьківщини ). У мене є все необхідне для щастя : люблячі батьки, вірні друзі, міцне здоров"я.
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