автобус выехал в 8 часов утра и ехал 3 часа со скоростью 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо проехать оставшуюся часть пути, если в Москве автобусу надо быть в 1 час дня?

Математика
автобус выехал в 8 часов утра и ехал 3 часа со скоростью 60км/ч. За это время было пройдено 3/4 всего расстояния. С какой скоростью автобусу надо проехать оставшуюся часть пути, если в Москве автобусу надо быть в 1 час дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за 3 часа прошел 180км за 2 часа надо пройти 60км 30км/ч
Гость:
1)СКОЛЬКО КМ АВТОБУС УЖЕ ПРОЕХАЛ? 3*60=180 КМ 2)ВЕСЬ ПУТЬ 180:3*4=240 КМ 3)СКОЛЬКО  КМ ОСТАЛОСЬ ПРОЕХАТЬ 240-180= 60 КМ 4)СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ ЕХАТЬ 13-(8+3)= 2 ЧАСА 5) С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ НАДО ЕХАТЬ 60:2=30 КМ/ЧАС     
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