В швейное ателье поступило 480м джинсовой ткани и драпа.Джинсовой ткани поступило на 140м больше.чем драпа.Cколько метров джинсовой ткани поступило в ателье.

Математика

В швейное ателье поступило 480м джинсовой ткани и драпа.Джинсовой ткани поступило на 140м больше.чем драпа.Cколько метров джинсовой ткани поступило в ателье.

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