В швейное ателье поступило 480м джинсовой ткани и драпа.Джинсовой ткани поступило на 140м больше.чем драпа.Cколько метров джинсовой ткани поступило в ателье.
Математика
В швейное ателье поступило 480м джинсовой ткани и драпа.Джинсовой ткани поступило на 140м больше.чем драпа.Cколько метров джинсовой ткани поступило в ателье.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть драпа поступило х м,тогда джинсы х+140м Составим уравнение х+х+140=480 2х=480-140 2х=340 х=340:2 х= 170 поступило драпа 170+140= 310 м поступило джинсы проверка 170+310= 480
Гость:
480- 140= 340 м.джинсовой ткани поступило в ателье
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