Лодка шла по течению реки 2,4 ч и против течения 3,2 ч. Путь, пройденный лодкой по течению, оказался на 13,2 км короче пути, пройденного против течения. Найти скорость лодки по реке, если скорость течения реки равна 1,5 км/ч.
Алгебра
Лодка шла по течению реки 2,4 ч и против течения 3,2 ч. Путь, пройденный лодкой по течению, оказался на 13,2 км короче пути, пройденного против течения. Найти скорость лодки по реке, если скорость течения реки равна 1,5 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х км/ч собственная скорость лодки (х+1,5) км/ч скорость лодки по течению (х-1,5) км/ч скорость лодки против течения 2,4(х+1,5) км прошла лодка по течению 3,2(х-1,5) км прошла лодка против течения По условию известно, что путь, пройденный лодкой по течению, оказался на 13,2 км короче пути, пройденного против течения. Составим уравнение: 3,2(х-1,5) - 2,4(х+1,5) = 13,2 3,2х - 4,8 - 2,4х - 3,6 = 13,2 0,8х = 13,2 + 8,4 0,8х = 21,6 х = 27 27 + 1,5 = 28,5 км/ч скорость ложки по течению Ответ. 28,5 км/ч.
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