МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР СЛОВА НА ВОДНІЙ,ОСРІБЛЕНІ.
Қазақ тiлi
МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР СЛОВА НА ВОДНІЙ,ОСРІБЛЕНІ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наводный. На - приставка, вод - корень, н - суффикс, ый - окончание. Посеребрённая. По - приставка, серебр - корень, ённ - суффикс, ая - окончание.
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