неточные весы показывают вес, который отличается от настоящего,но не более чем на 0,5 кг.Когда положили свои портфели Петя и Вася весы показали-5,5кг,Пети и Коли-7 кг,Коли и Васи-6 кг.Вместе три портфеля показали-8 кг, Сколько ...
Алгебра
неточные весы показывают вес, который отличается от настоящего,но не более чем на 0,5 кг.Когда положили свои портфели Петя и Вася весы показали-5,5кг,Пети и Коли-7 кг,Коли и Васи-6 кг.Вместе три портфеля показали-8 кг, Сколько весит каждый портфель? (при разных взвешиваниях отклонения могут быть разными)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя x Вася y Коля z [latex]\begin{cases} x+y=5.5\\x+z =7\\y+z=6 \end{cases}\\ 2y+2z+2x = 18.5\\ y+z+x = 9.25[/latex] 9.25 - 8 = 1.25 - разница в измерениях y+z+x = 8 - по условию 1)[latex] \left \{ {{ y= 8 - z-x} \atop {x+8 - z- x = 5.5}} \right \\ z = 2.5[/latex] y=3.5 x= 2 и к каждому значению поставить плюс-минус 0.5 ведь несказано когда и насколько взвесили правильно - вариантов очень много. тем более что каждый раз вес отклонения был разный.
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