неточные весы показывают вес, который отличается от настоящего,но не более чем на 0,5 кг.Когда положили свои портфели Петя и Вася весы показали-5,5кг,Пети и Коли-7 кг,Коли и Васи-6 кг.Вместе три портфеля показали-8 кг, Сколько ...

Алгебра

неточные весы показывают вес, который отличается от настоящего,но не более чем на 0,5 кг.Когда положили свои портфели Петя и Вася весы показали-5,5кг,Пети и Коли-7 кг,Коли и Васи-6 кг.Вместе три портфеля показали-8 кг, Сколько весит каждый портфель? (при разных взвешиваниях отклонения могут быть разными)

Автор: Гость