как решить уравнение 89x-144y=1

Алгебра
как решить уравнение 89x-144y=1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    а) Что бы решить уравнение с двумя неизвестными должна быть система  двух линейных уравнений б) способом подбора) в) с помощью более сложного решения -  Расширенного алгоритма Евклида.  
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