как решить уравнение 89x-144y=1
Алгебра
как решить уравнение 89x-144y=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Что бы решить уравнение с двумя неизвестными должна быть система двух линейных уравнений б) способом подбора) в) с помощью более сложного решения - Расширенного алгоритма Евклида.
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