площадь треугольника АВС ровняеься 28 см кубических ,АС =8см ВС 9см найти угол С

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Площадь измеряется в см квадратных, это между прочим. Используем формулу площади через синус угла, получим, что синус угла С равен 28 разделить на 1/2*8*9. Отсюда синус С равен 7/9. Найден синус угла, значит угол известен.