сад занимает участок земли прямоугольной формы длина которого 120 м а ширина 45 м третья часть занята яблоками какая площадь занята яблоками ?

Математика

сад занимает участок земли прямоугольной формы длина которого 120 м а ширина 45 м третья часть занята яблоками какая площадь занята яблоками ?

Автор: Гость