сад занимает участок земли прямоугольной формы длина которого 120 м а ширина 45 м третья часть занята яблоками какая площадь занята яблоками ?
Математика
сад занимает участок земли прямоугольной формы длина которого 120 м а ширина 45 м третья часть занята яблоками какая площадь занята яблоками ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потрібно знайти площу саду 120*45=5400, тоді площу поділити на 3, 5400/3=1800м квадратних
Гость:
1)НАЙДЁМ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА 120*45= 5400 КВ М 2)ПЛОЩАДЬ ЗАНЯТАЯ ЯБЛОКАМИ 5400:3= 1800 КВ М
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